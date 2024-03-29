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Siirt'te öğrenci minibüsü devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

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Siirt'in Pervari ilçesinde öğrenci minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Palamutlu köyüne bağlı Kilis mezrası mevkiinde Adil S. idaresindeki 56 BA 802 plakalı öğrenci minibüsü devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 öğrenci ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerde İsmail Saçi hayatını kaybederken, yaralılar Fatih P., Ümit S., Sadık P., İbrahim P., Doğan P. ve minibüs şoförü Adil S.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye Pervari Siirt 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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