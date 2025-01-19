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Siirt'te Odunlukta Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Siirt'te Odunlukta Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, incelemeler devam ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtalan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin odunluğunda çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, ev sahibinin fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun çaba göstererek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Odunlukta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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