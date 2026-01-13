Siirt'te hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Siirt'te motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt- Kurtalan karayolunda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT