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Siirt'te metruk binada yangın

Siirt'te metruk binada yangın
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken binada hasar oluştu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Fırat Mahallesi'nde bulunan metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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