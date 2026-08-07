Siirt'te Trafik Kazası: Maddi Hasar Var, Yaralı Yok
Siirt'in Kooperatif Mahallesi'nde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulundu.
Siirt'te otomobil ile hafif ticarin aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı