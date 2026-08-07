Siirt'te Trafik Kazası: Maddi Hasar Var, Yaralı Yok

Siirt'te otomobil ile hafif ticarin aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı