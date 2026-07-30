Siirt’te kum yüklü bir kamyon devrildi

Siirt'te kum yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza Siirt merkezde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yükle kamyon devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı