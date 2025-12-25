Haberler

Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kikolgram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te yapılan operasyonda, 29 küçükbaş hayvanın karın boşluklarına gizlenmiş 54,6 kikolgram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Bakan, zehir tacirleriyle mücadelenin süreceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kikolgram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kikolgram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
