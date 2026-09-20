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Siirt'te koyun yününe saklanan 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Siirt'te koyun yününe saklanan 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Siirt-Kurtalan kara yolunda durdurulan araçta, narkotik köpeği JPO'nun da katıldığı aramada koyun yünlerine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Siirt'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, koyun yünleri içerisine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Siirt-Kurtalan kara yolunda bir araç durduruldu. Narkotik madde arama köpeği JPO'nun da katıldığı aramada, koyun yünleri içerisine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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