Siirt'te Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce karşı dairede bulunan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı