Siirt'te Köprüden Düşen Araçtaki Doktor ve Hemşire, Köylüler Tarafından Kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde köprüden düşen araçta sıkışan doktor ve hemşire, köylüler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Belonoluk köyünde sağlık ekibinin aracı, şoför Dr. A.T'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düştü. Araçta sıkışan doktor ve hemşire E.I., çevrede bulunan köylüler tarafından çıkartıldı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ağır yaralanan hemşire, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SİİRT