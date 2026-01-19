Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan hastalar hastaneye ulaştırıldı

Siirt'te rahatsızlanan hastalar, kar yağışı nedeniyle kapalı yollar açılarak hastaneye ulaştırıldı.

Siirt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçe ve köylerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı köy yollarında yaşanan olumsuzluklara karşı Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köy yollarında mahsur kalan araçlar kurtarılırken, rahatsızlanan vatandaşlar ise 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı. Eruh ilçesine bağlı Gümüşören köyünde kalp, tansiyon ve şeker yüksekliği şikayeti bulunan 56 yaşındaki Süheyla Öktem, ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye sevk edildi.

Pervari ilçesine bağlı Gözlükuyu köyü ve Karşıyaka yolu üzerinde mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde kurtarılırken, Karşıyaka yoluna düşen çığ ekiplerin müdahalesiyle temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor. Aynı bölgede rahatsızlanan 6 yaşındaki Elif Ayık'a yüksek ateş, 70 yaşındaki Zahide Ayık'a kemik erimesi ve kemik ağrıları için gerekli müdahalelerin yapılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu kış şartlarında vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. - SİİRT