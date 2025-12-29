Haberler

Siirt'te kapalı 251 köy yolunun 91'i ulaşıma açıldı

Siirt'te kapalı 251 köy yolunun 91'i ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan 251 köy yolundan 91'i ekiplerin çalışmaları ile açıldı. Kapalı 160 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan 251 köy yolunun 91'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Siirt merkez, Pervari, Eruh, Şirvan ve Baykan ilçelerinde toplamda 251 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekiplerin çalışması çalışmaları sonucu 91 köy yolu açıldı. Ekipler kar yağışının durmasının ardından kapalı 160 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara başlayacağı bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi