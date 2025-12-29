Siirt'te kapalı 251 köy yolunun 91'i ulaşıma açıldı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan 251 köy yolundan 91'i ekiplerin çalışmaları ile açıldı. Kapalı 160 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
Siirt merkez, Pervari, Eruh, Şirvan ve Baykan ilçelerinde toplamda 251 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekiplerin çalışması çalışmaları sonucu 91 köy yolu açıldı. Ekipler kar yağışının durmasının ardından kapalı 160 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara başlayacağı bildirildi. - SİİRT
