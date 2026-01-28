Siirt'te karla kaplı yollar açıldı

Siirt Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapalı olan tüm yolları ulaşıma açtı.

Siirt geneli etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal bölgelerde birçok yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekiplerinin günlerdir yaptığı çalışmalar sonucu kapalı köy yolları tekrar ulaşıma açıldı. Ekipler, Şirvan ilçesinde Elmadalı-Yamaçlı grup köy yollunda yol genişletme çalışması gerçekleştirdi. - SİİRT