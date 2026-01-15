Kar nedeniyle yolda kalan araçlar, lastik iziyle kurtuldu
Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, Dicle Elektrik ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ekipler, elektrik arızası gidermek için gittikleri köyde mahsur kalan araçlara lastik izi açarak destek sundu.
Siirt'in Pervari ilçesi Düğüncüler köyü yolunda kar ve tipiden dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Bölgeden Belenoluk köyüne elektrik arızası gidermeye giden Dicle Elektrik ekipleri, mahsur kalan araçlara öncülük ederek lastik izi açıp vatandaşlara destek oldu. Vatandaşlar, ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa