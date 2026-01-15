Kar nedeniyle yolda kalan araçlar, lastik iziyle kurtuldu

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, ağır vasıta ile arıza gidermeye çıkan ekiplerin izini takip ederek kurtuldu.

Siirt'in Pervari ilçesi Düğüncüler köyü yolunda kar ve tipiden dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Bölgeden Belenoluk köyüne elektrik arızası gidermeye giden Dicle Elektrik ekipleri, mahsur kalan araçlara öncülük ederek lastik izi açıp vatandaşlara destek oldu. Vatandaşlar, ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti. - SİİRT