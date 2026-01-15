Haberler

Kar nedeniyle yolda kalan araçlar, lastik iziyle kurtuldu

Kar nedeniyle yolda kalan araçlar, lastik iziyle kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, Dicle Elektrik ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ekipler, elektrik arızası gidermek için gittikleri köyde mahsur kalan araçlara lastik izi açarak destek sundu.

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, ağır vasıta ile arıza gidermeye çıkan ekiplerin izini takip ederek kurtuldu.

Siirt'in Pervari ilçesi Düğüncüler köyü yolunda kar ve tipiden dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Bölgeden Belenoluk köyüne elektrik arızası gidermeye giden Dicle Elektrik ekipleri, mahsur kalan araçlara öncülük ederek lastik izi açıp vatandaşlara destek oldu. Vatandaşlar, ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı