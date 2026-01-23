Haberler

Kar nedeniyle diyaliz merkezine gidemeyen yaşlı kadının imdadına UMKE yetişti

Güncelleme:
Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle diyaliz merkezine gidemeyen 85 yaşındaki kadın, UMKE ekipleri tarafından paletli araçla kurtarılarak merkeze ulaştırıldı.

Siirt'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar yaşandı. Kent merkezinde diyaliz tedavisi alması gereken 85 yaşındaki kadın, UMKE ekipleri tarafından kar paletli araçla bulunduğu yerden alınarak diyaliz merkezine ulaştırıldı.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimi için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
