Siirt'te kamyonet şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Siirt'in Pervari ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Pervari-Çatak karayolunda sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, jandarma ve güvenlik korucularının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. - SİİRT