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Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki yük kamyonu devrildi, sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki yük kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

İlçenin Toytepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yük kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Devrilen kamyon nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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