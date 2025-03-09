Bahçeli: Milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin sonu göründü

Bahçeli: Milletimize musallat olan kanlı musibetin sonu göründü
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itirazı var
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış

Öcalan görüşmeler sürerken sessiz sedasız ameliyat olmuş

Siirt'te Kaçak Avcılara 53 Bin Lira Ceza

Siirt'te Kaçak Avcılara 53 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te Jandarma ve Doğa Koruma ekipleri, avcılık belgesi olmadan avlanan 6 kişiye toplam 53 bin 619 lira ceza uyguladı. Ele geçirilen kınalı keklikler ise tedavi altına alındı.

Siirt'te kaçak yolla avlanan 6 kişiye toplam 53 bin 619 lira ceza verildi.

Kırsal alanlarda Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından avcılık belgesi olmadan avlanan 6 kişiye toplamda 53 bin 619 lira ceza uygulandı. Kontroller esnasında ele geçirilen kınalı keklikler ise tedavi altına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Evladını kurtarmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu
img

Bahçeli: Milletimize musallat olan kanlı musibetin sonu göründü
img

Tesla'yı bastılar, peş peşe silah sesleri duyuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetim maaşı alabilmek için sahte boşanma yapanlar tespit edildi

Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda
ABD'de 5 dolara satılan oyuncak, Türkiye'de 1300 liraya satılıyor

ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Göstericiler Tesla'yı bastı, New York'ta silah sesleri peş peşe duyuldu

Tesla'yı bastılar, peş peşe silah sesleri duyuldu
Fransız basını Türk savunma sanayisinin göz kamaştıran yükselişte olduğunu yazdı

Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.