Siirt'te Kaçak Avcılara 53 Bin Lira Ceza
Siirt'te Jandarma ve Doğa Koruma ekipleri, avcılık belgesi olmadan avlanan 6 kişiye toplam 53 bin 619 lira ceza uyguladı. Ele geçirilen kınalı keklikler ise tedavi altına alındı.
Siirt'te kaçak yolla avlanan 6 kişiye toplam 53 bin 619 lira ceza verildi.
Kırsal alanlarda Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından avcılık belgesi olmadan avlanan 6 kişiye toplamda 53 bin 619 lira ceza uygulandı. Kontroller esnasında ele geçirilen kınalı keklikler ise tedavi altına alındı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa