Haberler

Siirt'te iş makinesinden çıkan kıvılcımı otluk alanı yaktı

Siirt'te iş makinesinden çıkan kıvılcımı otluk alanı yaktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te bir iş makinesinden çıkan kıvılcımın sıçradığı otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Siirt'te iş makinesinden çıkan kıvılcımın sıçradığı otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Siirt'te yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve kuru otlar, dikkatsizlik sonucu küçük bir kıvılcımın bile hızla yangına dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi. Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan bölge trafik binası yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar, jandarma ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma işlemleri tamamlandı. Otluk alanın yakınında yürütülen bir çalışma esnasında, kaynak makinesinden çevreye sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Yasak aşk skandalı Tanju Özcan'a pahalıya patladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Emniyet'te cephanelik sergisi! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı

Cephanelik Emniyet'te! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı
Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber

Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
İsmail Kartal'ın göreve gelmesi en çok onun işine yaradı! Artık takımdan ayrılması neredeyse imkansız

Göreve gelmesi en çok ona yaradı! Takımdan ayrılması artık imkansız