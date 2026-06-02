Siirt'te yürek burkan kaza: Babasının kullandığı kepçenin altında kalan minik çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Pervari ilçesinde, babasının kullandığı iş makinesinin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed Aydın Alp hayatını kaybetti.

Olay, Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana geldi. Babasının sevk ve idaresindeki iş makinesinin altında kalan 3 yaşındaki oğlu Muhammed Aydın Alp, feci şekilde can verdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Muhammed kurtarılamadı. İş makinesini kullanan kişinin kendi babası olması, köyde yaşanan acıyı daha da büyüttü. Feci kazada hayatını kaybeden Muhammed Aydın Alp'in cenazesi, dün gece Kilis köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
