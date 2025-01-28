Siirt'te İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Siirt'in Veysel Karani Mahallesi'nde bir inşaatta çalışırken dengesini kaybedip merdiven boşluğuna düşen 52 yaşındaki Mehmet Beşir Nas olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Siirt'te inşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi hayatını kaybetti.
Siirt'in Veysel Karani Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatın 7. katından merdiven boşluğuna düşen Mehmet Beşir Nas (52), olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Mehmet Beşir Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nas'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa