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Siirt'te İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Siirt'te İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
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Kurtalan ilçesinde bir inşaatın 8'inci katından düşen işçi Zekeriya Uluşık, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Tekel Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Zekeriya Uluşık çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne oradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Uluşık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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