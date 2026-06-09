Haberler

Siirt'te otomobiller çarpıştı

Siirt'te otomobiller çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt merkez Doğan Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Siirt merkez Doğan Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının arka kısmındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LR 7627 plakalı otomobil ile 34 GFJ 132 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM'de konuşan Özgür Özel'den 'seçim' uyarısı: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı

Özgür Özel kürsüde büyük tehlikeye dikkat çekti! Bir de tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl aile! 10 gün evladının cesediyle yaşayan anne ve iki kızının cezası kesildi

10 gün evladının cesediyle yaşayan anne ve iki kızının cezası kesildi
ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü

60 yıl sonra ortaya çıkıp ülkeyi esir aldı! Git gide yayılıyor
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı

Eve girmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir şey oldu
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü! Dakikalar içinde tükendi

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler'in yeni hocası

3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda'nın yeni hocası
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt