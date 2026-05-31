Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda 65 KD 657 plakalı ile 37 ABY 810 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı