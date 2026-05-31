Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Siirt çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda 65 KD 657 plakalı ile 37 ABY 810 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı