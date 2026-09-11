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Siirt’te iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi

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Siirt’in Kurtalan ilçesinde tarımsal amaçlı kullanılan havuza giren iki kardeş, boğulma tehlikesi geçirdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarımsal amaçlı kullanılan havuza giren iki kardeş, boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Saipbeyli köyü Göztepe mezrasında tarımsal amaçlı kullanılan havuza giren Mehmet Şirin Yeter (11) ve Meryem Yeter (10), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklar, aileleri tarafından sudan çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kardeş, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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