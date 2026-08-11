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Siirt'te İki Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Siirt'te İki Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
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Siirt'in Yeni Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan iki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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