Siirt'te İki Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Siirt'te iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan iki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı