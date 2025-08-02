Siirt'te İki Araç Çarpıştı: Maddi Hasar Meydana Geldi

Siirt'te İki Araç Çarpıştı: Maddi Hasar Meydana Geldi
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Siirt'in Eruh ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Siirt'in Eruh ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İlçenin Çizmeli köyü mevkisinde 31 AKM 399 plakalı otomobil ile 56 AY 795 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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