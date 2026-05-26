Siirt'te iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Siirt kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı saat kulesi önünde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki araç, meydan çevresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

