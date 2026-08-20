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Siirt'te Ambulans Devrildi: Ölü ve Yaralı Yok

Siirt'te Ambulans Devrildi: Ölü ve Yaralı Yok
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Siirt'in Pervari ilçesinde hastaya gitmek üzere yola çıkan ambulans, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Sağlık çalışanlarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde dün hastaya ulaşmak üzere yola çıkan ambulans, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Pervari 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri ekibinin bir hastaya müdahale etmek üzere seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans devrildi. Kazada ambulanstaki sağlık çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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