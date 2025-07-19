Siirt'te Hafriyat Kamyonu Trafiği Tehlikeye Attı

Siirt'te Hafriyat Kamyonu Trafiği Tehlikeye Attı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Daha önce yaşanan bir kazada ise, benzer bir durum sebebiyle iki genç hayatını kaybetmişti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kurtalan ilçesinde yaşandı. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek trafiği tehlikeye attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurtalan ilçesinde 10 Haziran'da yaşanan feci kazada gençlerin içinde bulunduğu araç iddiaya göre karşı şeride kontrolsüzce giren bir hafriyat kamyonuyla çarpışmış, Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz isimli gençler hayatını kaybetmişti. Vatandaşlar, bölgede gerekli denetimlerin yapılıp önlem alınmasını istedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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