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Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: Yaralı Yok

Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: Yaralı Yok
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Siirt Tillo karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siirt Tillo karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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