Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralanmadı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, ancak araçta maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Doruklu köyü yakınlarında seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
