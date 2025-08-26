Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralanmadı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Doruklu köyü yakınlarında seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SİİRT