Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Siirt'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
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Siirt'in Eruh ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kekliktepe köyü mevkisinde 06 BOP 181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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