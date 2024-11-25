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Siirt'te Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında yapılan toplantıda, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göçle mücadele ve siber suçlarla mücadelede alınan önlemler ele alındı. Şehrin huzur ve güvenliği için ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı vurgulandı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Toplantıda; terörle mücadele, kış mevsimi ve trafik tedbirleri ile ilgili alınan önlemler, mali ve organize suç örgütleri, uyuşturucuyla mücadele, asayiş, düzensiz göçle mücadele, okul çevreleri ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirler ve siber suçlarla mücadelede alınan önlemler ele alındı. Toplantıda, şehrin huzur ve güvenliği için ekiplerin görevlerini 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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