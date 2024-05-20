Siirt'te güvenlik önlemi almayan işçiler tehlikeye davetiye çıkardı

SİİRT - Siirt'te inşaat işçilerinin yapımı devam eden bir cami inşaatında önlem almadan çalışması tehlikeye davetiye çıkardı.

Siirt'in Baykan ilçesinde bağlı Veysel Karani Beldesinde yapımı devam eden yaklaşık 15-20 metre yükseklikte bir cami inşaatın çalışan işçiler, kalastan yaptıkları iskeleye gerekli güvenlik önlemi almadan çıkmaları görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Başlarında barette olmayan işçiler hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları adeta ölüme davetiye çıkardı.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, işçiler kalıplar üzerinde yürürken, çalıştılar. Bu anlar çevredekiler tarafından korku ile izlendi.