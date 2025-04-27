İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber

Siirt'te Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Siirt'te Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, su birikintilerine ve doluya yol açarak, sürücüler için zorluklar yarattı. Kurtalan ilçesinde bazı evler ve iş yerleri su altında kaldı.

Siirt'te etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dün kent merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak, zamanla etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kurtalan ilçesinde bazı iş yeri ve evleri de su bastı. İtfaiye ekipleri tarafından biriken suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Siirt-Veysel Karani-Baykan istikametinde balçıklı suyun yola taşması nedeniyle yol saatlerce trafiğe kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yol, trafiğe açıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.