Siirt'te firari şahıs yakalandı

Siirt'te 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan çalışmalar kapsamında; "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. isimli şahıs Doğan Mahallesinde yakalanarak, adli makamlara teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT