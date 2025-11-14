Siirt'te Evde Yangın Çıktı

Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt'in Kooperatif Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi'nde bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT