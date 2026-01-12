Haberler

Siirt'te sokakta dengesini kaybedip düşen epilepsi hastası yaralandı

Siirt'te sokakta dengesini kaybedip düşen epilepsi hastası yaralandı
Güncelleme:
Siirt'te dengesini kaybederek yere düşen epilepsi hastası, kafasından yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te sokakta dengesini kaybederek yere düşen epilepsi hastası yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güres Caddesinde yürüyen bir şahıs, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanete sevk edildi.

Şahsın, epilepsi hastası olduğu ve ilacını almadığından ötürü yere düştüğü öğrenildi. - SİİRT

500

