Siirt'te Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırgan A.A. güvenlik güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğün salonunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kurtalan ilçesinde dün, bir düğün salonuna girerek silahla bir kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan A.A. isimli şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Saldırgan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa