Siirt'te Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğün salonunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kurtalan ilçesinde dün, bir düğün salonuna girerek silahla bir kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan A.A. isimli şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Saldırgan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - SİİRT