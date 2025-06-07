Siirt'te Düğün Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde gerçekleşen düğün salonuna yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırgan A.A., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Siirt'in Kurtaran ilçesinde düğün salonuna düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesindeki düğün salonuna silahla saldırıda bulunarak 1 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan A.A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa