Siirt'te Düğün Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Siirt'te Düğün Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde gerçekleşen düğün salonuna yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırgan A.A., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Siirt'in Kurtaran ilçesinde düğün salonuna düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesindeki düğün salonuna silahla saldırıda bulunarak 1 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan A.A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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