Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesi Sare Düğün Salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Siirt'in Kurtalan ilçesi Sare Düğün Salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan Sare Düğün Salonuna giren A. A. isimli şahıs silahla dehşet saçtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Adnan Pekgöz'ün kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası düğün salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırganın polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor

Komşu kavgasında doktor, kadını hastanelik etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.