Siirt'te Düğün Salonuna Saldırı: Saldırgan Yakalandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırgan A.A., emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Siirt'te dehşeti yaşatan saldırganın yakalandığı anlar kamerada
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan düğün salonuna saldıran saldırganın yakalandığı anlar görüntülendi.
Kurtalan ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan A.A.'nın yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olayın hemen ardından harekete geçen Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda A.A'yı, kısa sürede saklandığı halı sahada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Saldırganın polis tarafından yakalandığı o anlar ise kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - 3.Sayfa