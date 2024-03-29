Siirt'te dolu tüplerin içinde olduğu kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Siirt'te dolu tüplerin içinde olduğu kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Siirt- Şirvan karayolunda Ömer Ö. yönetimindeki tüp yüklü 56 KE 466 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ömer Ö. ve yanında bulunan bir kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gaz dolu tüplerin patlamaması ise faciayı önledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT