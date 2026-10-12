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Siirt'te çarpışan iki otomobil park halindeki 2 araca çarptı, 4 araçta hasar oluştu

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Siirt'te çarpışan iki otomobil park halindeki 2 araca çarptı, 4 araçta hasar oluştu
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Siirt'in Yeni Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller park halindeki 2 araca çarptı; kazada yaralanan olmazken toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Siirt'te çarpışan otomobiller park halindeki 2 araca da çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Siirt'in Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller, park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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