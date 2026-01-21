Haberler

Siirt'te kayan otomobil evin duvarında asılı kaldı

Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç bir evin duvarında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Baykan ilçesi Sarısalkım köyünde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç evin çevre duvarında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Asılı kalan araç itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

