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Siirt'te bir gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Siirt'te bir gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

3. Sayfa Haberleri

Siirt'te bir gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Siirt'te bir gencin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Siirt kent merkezinde ikamet eden 18 yaşındaki Umut Tunç, evde bulduğu yüzüğü parmağına taktı. Tunç, parmağına küçük gelen yüzüğü bir daha çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tunç'u Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastane görevlilerinin de yüzüğü çıkaramaması üzerine, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yüzük, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Parmağı şişen genç, tedavi altına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Umut Tunç İtfaiye Siirt 3. Sayfa Haberler

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