Siirt'te biçerdöver devrildi, sürücü yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde biçerdöver devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Akçalı köyünde buğday hasadı yapan biçerdöver, köy yolunda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı