Siirt'te Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Siirt'te iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda 30 yaşındaki S.G. bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güres Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda 30 yaşındaki S.G., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SİİRT

500
