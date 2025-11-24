Siirt'te Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beykent Caddesi Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT